Hotels investieren weniger

Landesvorsitzende Sophie Schick, zugleich Chefin des Boutique Hotels Hauser in Wels: „Wir haben es mit steigenden Kosten und einer überbordenden Bürokratie zu tun.“ Dazu komme das Ende der Flugverbindung Linz– Frankfurt, das dafür sorge, dass Business-Kunden ausbleiben. Auch wenn die Politik daran arbeite, das zu ändern, blieben derzeit die dadurch generierten Umsätze aus. Aktuell hat die Streichung für immerhin 44 Prozent „starke negative oder gering negative Auswirkungen“. Schick: „Gerade in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit brauchen wir diese Verbindung zu einem so wichtigen Markt.“

Kürzere Aufenthalte

Belastend sind laut Schick auch die Kostensteigerungen der vergangenen Jahre. „Die Gäste sparen bei der Konsumation und reduzieren die Aufenthaltsdauer.“ Rund ein Drittel weiche auf günstigere Zimmerkategorien aus. Schick: „Rückläufige Einnahmen und steigende Kosten sind die schlechteste aller möglichen Kombinationen.“ Die schwierige Lage spiegelt sich in der Investitionsbereitschaft: So geben 46 Prozent der Hotelbetreiber an, weniger investieren zu wollen.

Das wiederum geht an der regionalen Wirtschaft nicht spurlos vorüber. Laut einer Wertschöpfungsstudie des Wirtschaftsministeriums vergeben Hotels ihre Aufträge zu 80 Prozent im Umkreis von 60 Kilometern. Schick: „Es würde die gesamte Region stärken, wenn es wieder attraktiver gemacht wird, zu investieren.“ Sie appelliert an Bund und Land, rasch zu reagieren. Eine Summe, wie viel von den 137 oberösterreichischen Hotels jährlich investiert wird, liegt nicht vor. Allein sie habe aber im Vorjahr 400.000 Euro in ihr Hotel investiert, sagt Schick. Auch Monika Tonner-Fiechtl, Geschäftsführerin der Stadtoase Kolping Hotel Linz, hat kräftig investiert: Allein 2025 wurden mehr als 700.000 Euro in die Modernisierung des Hotels gesteckt, so Tonner-Fiechtl. Auch für sie ist die „Tendenz seit zwei Jahren schwierig“. Insgesamt liege die durchschnittliche Rentabilität der Hotels laut Pressesprecher Martin Stanits in Österreich „im niedrigen einstelligen Bereich“. Die Probleme der Branche seien bundesländerübergreifend gleich: „Kostentreiber sind überall die Energie, die Kollektivvertragsabschlüsse und die Bürokratie.“