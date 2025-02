Hoteldirektor fängt als Lehrling neu an

Nur sehr gut

Die Berufsschule hat Döcker soeben mit lauter Sehr Gut im Zeugnis abgeschlossen. Eine Umstellung sei das schon gewesen, erzählt er. „In meinem Alter musste ich wieder Lernen lernen.“ Für die Berufsschule 10 in Linz ist er voll des Lobes: „Sie ist top ausgestattet, und es wird sehr praxisorientiert unterrichtet.“ Auch sei er überaus freundlich aufgenommen worden.

Aufgewachsen ist Döcker in Alhartsberg (Bez. Amstetten). Nach Oberösterreich hat es ihn über die Kochlehre im Hotel Bishofsberg in Windischgarsten verschlagen. „Und wegen der Liebe bin ich hängen geblieben.“ Seit 1986 ist er mit Franziska verheiratet, die zwei Kinder sind mittlerweile erwachsen. 1989 haben sich die Döckers in Spital am Pyhrn (Bez. Kirchdorf) niedergelassen, rund um ihr Haus ist viel Platz zum Garteln.

Gastronomie und Hotellerie

42 Jahre war Döcker in verschiedenen Funktionen in Gastronomie und Hotellerie tätig, etwa die Hälfte davon als Hotelleiter der Villa Sonnwend National Park Lodge in Roßleithen. Diese Zeit bezeichnet er als den wichtigsten und spannendsten Abschnitt in seinem Berufsleben. Es sei darum gegangen, mittels sanftem, umweltfreundlichem Tourismus neue Gästeschichten für die Region zu gewinnen. Das habe seiner Liebe zur Natur entsprochen, erinnert er sich. Und die habe ihn schließlich zum Wechsel bewogen.