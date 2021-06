Der Ort der schönen Künste

Aus dem Kopf in die Realität. So bezeichnen Bianca Kiso und Danijela Bagaric diesen Prozess, der vergangene Woche mit der Eröffnung von HOLON.art sein Ende und gleichzeitig einen Anfang fand. Die beiden Künstlerinnen haben in einer Passage am Welser Stadtplatz einen Ort ins Leben gerufen, den es in dieser Form in Oberösterreich nicht gibt. HOLON.art ist eine sogenannte Produzentengalerie und vereint Salon, Atelier und Galerie unter einem Dach. Monatelang wurden die Räumlichkeiten saniert, es entstand ein Raum der schönen Künste, zum Vernetzen, Unterstützen und Kreativwerden.