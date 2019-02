Höhenluft stärkt Herz und Kreislauf

Der geringere Sauerstoffgehalt aktiviert offensichtlich die Ausschüttung unseres Sättigungshormons Leptin, welches zu einer Appetitzügelung führt. Nun stellen Sie sich einmal vor, was erst die Kombination Sport und Höhenluft ausmachen kann! Das habe ich in dieser Woche selbst an meinem Sohn und mir beobachten können. Wir führen regelmäßig Diskussionen über die Wichtigkeit des Frühstückens und die Unwichtigkeit des Naschens und Knabberns zwischendurch. Bei diesen Diskussionen muss ich mich übrigens selbst an der Nase nehmen. Jedenfalls hatten wir in den vergangen Tagen beide Hunger und Lust auf drei richtige Mahlzeiten und kein Verlangen nach ungesunden Snacks. Das liegt zum Teil sicher auch an den Benefits der Höhenluft, die die mentale Seite betreffen. Denn auch die Ausschüttung unseres Glückshormons, des Serotonin, wird positiv beeinflusst. Dadurch verbessert sich unsere Stimmungslage und wir sind weniger gefährdet, uns dem Frustessen hinzugeben.

Nachdem ich nun so ausführlich argumentiert habe, folgen Sie einfach dem Ruf der Berge und schauen Sie sich das Ergebnis an. Dazu habe ich ein Zitat von Reinhold Messner gefunden: Wir steigen nicht auf Berge, um Gipfel zu erreichen, sondern heimzukehren in eine Welt, die uns als ein nochmals geschenktes Leben erscheint.

Silke Kranz ist diplomierte Ernährungs- und Sportmedizinerin und Ärztin für Allgemeinmedizin in Bad Zell.