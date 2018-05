Hochzeit wird zum mehrtägigen Wochenendevent

„Das Hochzeitswochenende wird immer beliebter“, sagt Gabi Socher, Hochzeitsplanerin aus Gmunden. Dieses Fest sei eine gute Gelegenheit, um sich aus dem Alltag auszuklinken und möglichst viel Zeit mit seinen Liebsten, mit Freunden und Bekannten zu verbringen.

Solche Hochzeitswochenenden beginnen laut Socher häufig am Freitag mit einem gemeinsam verbrachten Abend. Den Höhepunkt bilde die Hochzeit am Samstag. „Am Sonntag wird oft noch zu einem Brunch oder einem Pfiat-di-Frühstück geladen“, sagt sie.

Ein weiterer Trend sei die indirekte Kritik an der oft von außen erwarteten Perfektion. „Haare und Torte werden so gestylt, als seien Sie alles andere als perfekt.“ Als Beispiel nennt Socher eine mehrstöckige Torte ohne komplette Glasur, deren Außenseite nur zum Teil von einer Soße bedeckt ist.

Laut Hochzeitsrednerin und Hochzeitsplanerin Karin Beck legen immer mehr Brautpaare Wert auf den Eventcharakter. „Gewünscht werden Programmpunkte, die den Tag unvergesslich werden lassen, wie eine Bar mit Süßspeisen oder ein Luftballonstart“, erzählt die Ansfeldnerin. Socher sagt zum KURIER, dass sich die Bräuche stark verändern. Immer öfter würden „Weddingguides“ für wenige Stunden am Hochzeitstag engagiert, die den Ablauf im Blick haben. Es gebe immer noch typisch oberösterreichische Traditionen wie das Schwellbogen aufstellen und das Brautlied singen am Vortag. Das Poltern sei für Frauen schon genauso wichtig wie für Männer. Eine Amerikanisierung sei im Bereich der „Zubraut“ sichtbar. „Es gibt häufiger eine Schar an Brautjungfern.“ Auch die klassische Agape mit Brot und Wein nach der Hochzeit werde oft in Laugenherzen und Prosecco umgewandelt.

Hochzeitsplanerin Irene Reitböck aus Haag am Hausruck meint, dass Themenhochzeiten tendenziell mehr werden. „Vielen Paaren ist ein inhaltlicher roter Faden wichtig.“ Man könne gestalterische Details, die mit der persönlichen Geschichte des Paares zu tun haben, einfließen lassen. Das stärke die Einzigartigkeit des Festes.