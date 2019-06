Hin und wieder Schokolade als Belohnung

Auf unserem Weg von Westen nach Osten durchqueren wir auch sehr einsame Gegenden und es gibt Orte, wo ein Weg von 70 Kilometern bis zum nächsten Supermarkt zurückgelegt werden muss. Ich habe schon von den sogenannten „Food Deserts“ in den USA gelesen, also Wüsten, in denen man nicht an frische Nahrungsmittel kommt. Nun habe ich sie gesehen – in diesen Geschäften finden Sie Tiefkühlware und Fertigessen, aber weder frisches Obst noch Gemüse. Nicht einmal Käse, nur einzeln verpackte Toastscheiben. Ähnlich verhält es sich mit Schinken. Würste für Hot Dogs gibt es jedoch genug.