Heilerde entlastet den Darm

Unser Magen-Darm-Trakt war also konfrontiert mit einer ungewohnten Menge an Nahrung, die zusätzlich auch noch mehr Fett und Zucker als üblich enthielt. Nicht zu vergessen, die flüssigen Kalorien in Form von Alkohol, der die Leber noch zusätzlich belastete. Natürlich können Sie nun entweder Medikamente einnehmen oder leiden und fasten, es gibt aber noch etwas dazwischen: Heilerde, ein Pulver aus Lößablagerungen. Damit ist sie tatsächlich ein Gestein, das vor allem aus den Mineralien Silikat, Kalk- und Feldspat sowie Dolomit besteht.