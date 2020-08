Heikle Premiere in Old Trafford

Generell und über die heikle Auftaktmission auf der Insel hinaus sieht der 49-Jährige in seinem neuen Job eine große Herausforderung. „Nicht, weil es die Bundesliga ist, sondern weil es der LASK ist“, erklärt er seinen Wechsel vom Coach des ÖFB-Frauennationalteams in den Profifußball. Der LASK sei jetzt ein Top-Verein in Österreich, der international spielt. Also hätte er sich fragen müssen: Welches Angebot annehmen, wenn nicht das?

Vertrag für drei Jahre

Thalhammer ist kein Lauter und kein Selbstdarsteller, seine Ansagen kommen wohlüberlegt und ruhig daher. Sein Vertrag läuft drei Jahre. Wo soll der LASK dann stehen? Das Ganze sei ein Prozess: „Der Wunsch ist, dass es zu einer Weiterentwicklung der Mannschaft, der einzelnen Spieler und des ganzen Vereins kommt. Dass man mehr spielerische Möglichkeiten hat, ein bisschen flexibler wird.“ Darin sieht er absolut einig mit der Vereinsführung: „Das Denken in Leistungsentwicklung, weniger in Ergebnissen.“ Doch für Langfristigkeit und Geduld ist im modernen Fußball kaum Platz. Erfolg muss sich möglichst rasch einstellen, am besten gleich. Dass bei anhaltendem Misserfolg ein Trainer gehalten wird, weil der Vereinsvorstand an ein besseres Morgen glaubt, ist rare Ausnahme. In der Regel wird der Trainer gefeuert, wie zuletzt beim LASK. Die Mannschaft hatte gegen Valérien Ismaël rebelliert.

Mannschaft ist bereit

Ob er eine schwierige Truppe übernommen habe? „Jeder Trainer könnte sich eine solche Mannschaft wünschen“, entgegnet Thalhammer. „Der Mannschaft ist zu sehr viel bereit und im Endeffekt auch sehr offen. Sie ist sehr wissbegierig, will viele Details verstehen und gecoacht werden. Ihr ist wichtig, dass sie das Warum versteht und dass ihre DNA gewahrt bleibt. Das Spiel gegen den Ball ist die Basis von allem.“

Salzburg ist Meisteranwärter

Die Latte für den Neuen liegt hoch. Immerhin hat der LASK in der abgelaufenen Saison am Meisterteller geschnuppert. Der Titel sei „auf keinen Fall“ das Saisonziel. „Man muss sich einen gewissen Realitätssinn bewahren und Budgets vergleichen.“ Sprich: Die Salzburger mit den Millionen von Red Bull seien allemal erster Meisteranwärter. Red Devils werden die United-Spieler von ihren Fans liebevoll genannt. Thalhammer rechnet aber nicht mit 90 höllischen Minuten: „Es ist ein Spiel, wo man mehr gewinnen als verlieren kann.“