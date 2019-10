Happyend nach Gugl-Schock

Erfolgreiche Sportler ziehen die Politik an. Ein bisschen was vom Medaillenglanz wollten sich wohl auch Landeshauptmann Thomas Stelzer und Sportlandesrat Markus Achleitner abholen, als sie WM-Bronzegewinner Verena Preiner und Lukas Weißhaidinger ehrten. Doch mit Glückwünschen und netten Worten war es dieses Mal nicht getan.

Druck auf die Politik

Angesichts drohender Heimatlosigkeit schwankt die Leichtathletik-Gemeinde seit Monaten zwischen empört und besorgt. Für eine reine LASK-Fußballarena auf der Linzer Gugl wird Österreichs einzige vom Internationalen Leichtathletikverband ( IAAF) zertifizierte A-Anlage geopfert. Wohin mit den Leichtathleten? Darauf gab es vorerst keine Antwort. Nach dem herausragenden Abschneiden von Preiner und Weißhaidinger in Doha/ Katar stand die Politik erst recht unter Druck, rasch Alternativen anzubieten. Jetzt ist Wiedergutmachung angesagt. „Wir zünden einen Turbo für eine professionelle Weiterentwicklung der Leichtathletik-Infrastruktur in Oberösterreich“, verspricht Achleitner. Ein gemeinsam mit dem Leichtathletikverband ausgearbeitetes Konzept enthält ein Paket an Maßnahmen.