Halten Sie die Dinge einfach und kurz

Denken Sie an die US-amerikanische Hard-Rock-Band „Kiss“ oder an das englische Wort für küssen? Dann muss ich Sie enttäuschen. K.I.S.S. steht für „keep it super simple“. Es gibt noch andere Definitionen des Akronyms, wie „keep it short and simple“ oder „keep it stupid and simple“. Alle Akronyme bedeuten im Wesentlichen das Gleiche.

Aus dem Gleichgewicht

Viele Dinge im Leben sind sehr komplex. Einfacher leben und arbeiten – wer will das nicht? Immer mehr Menschen geraten aufgrund des beschleunigten Alltags und dem damit verbundenen Gefühl von Druck und Überforderung aus dem Gleichgewicht. Unser Leben wird komplizierter. Unser Arbeitsleben ist bestimmt von ständiger Erreichbarkeit und sich stets verändernden Strukturen. Wir haben einfach keine Zeit mehr. Schnell einen Kaffee oder Tee unterwegs trinken, zur Tram rennen und auf der Fahrt zum nächsten Termin noch die Mails checken. Völlig außer Atem kommt man dann bei seinem Termin an. Kennen Sie solche Situationen?