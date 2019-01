Händewaschen, Bewegung, Schlaf und Lachen helfen

In den letzten Tagen werde ich häufig gefragt, welche Wundermittel wir Ärzte benutzen, um während der Infektzeit nicht selbst zu erkranken. Zum Einen wundere ich mich selbst über mein Immunsystem, bin ich doch tagtäglich von einer Unmenge an Keimen umgeben und gerade am Zenit meines jährlichen Arbeitspensums. Dabei muss ich zugeben, dass ich als junge Turnusärztin sehr wohl häufiger darniedergelegen bin. Inzwischen habe ich mir offensichtlich ein dickes Fell zugelegt.

Das Wundermittel Nummer Eins gegen Keime ist wohl das Hände Waschen. Das hat schon Ignaz Semmelweis, ein österreichischer Arzt, vor zweihundert Jahren erkannt. Er führte beim medizinischen Personal Hygienevorschriften ein und konnte damit das Kindbettfieber drastisch reduzieren, was ihm auch den Namen „Retter der Mütter“ einbrachte. Sie müssen sich jetzt keinen Spender mit Desinfektionsmittel in jeden Raum hängen, regelmäßig gründliches Hände Waschen reicht völlig aus.