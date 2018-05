„Habe Rückstufung weggesteckt“

Hauptsächlich wird in den Stützpunkten Salzburg-Rif und Innsbruck gearbeitet. Als Mitglied der obersten Trainingsgruppe kann Hayböck gemeinsam mit der Nationalmannschaft an sämtlichen Trainingskursen und Wettkämpfen teilnehmen. „Was die Qualifikation für Großereignisse betrifft, war es schon immer egal, in welchem Kader Du bist. Schlussendlich zählt immer die Leistung, die Du vor der Vier-Schanzen-Tournee, dem Weltcup-Auftakt oder einer Weltmeisterschaft bringst.“ Felder habe bereits vorgegeben, dass ihm der Zusammenhalt wichtig ist. „Es wird einem kein Startplatz geschenkt, aber wir wissen, dass wir nur gemeinsam wirklich stark sein können. Alle müssen an einem Strang ziehen, weil nur so der Erfolg kommt.“

Hayböck freut sich auf die Heim-WM in Seefeld in der kommenden Saison. „Besonders spannend wird mit Sicherheit das Teamspringen auf der Bergisel- Schanze. Das Ziel ist, dort am Start zu sein und um Medaillen zu kämpfen.“ Mit dem neuen Cheftrainer Felder ist Hayböck zufrieden: „Er verfolgt eine neue Philosophie. Wir legen nun weniger Augenmerk auf den Absprung und haben dafür den Gesamtsprung im Auge.“