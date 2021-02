Haas unternimmt Neustart mit Melzer als Trainer

Den Start in das neue Jahr hatte sich Haas freilich etwas anders vorgestellt. Beim Qualifikationsturnier für die Australien Open in Dubai scheiterte sie in der ersten Runde. Gegen die um einiges schlechter eingestufte Kolumbianerin Maria Camila Osorio Serrano verlor sie 3:6, 6:3, 5:7. „Es war natürlich enttäuschend“, sagt Haas. „Lieber hätte ich mich qualifiziert, keine Frage.“ Andererseits kam die Niederlage nicht ganz überraschend. Sie habe längere Zeit kein Turnier gespielt, sei aber der Typ, der viele Spiele braucht. Ihr erster Turniersieg datiert aus 2012, auf der ATP-Tour ist sie seit gut fünf Jahren. Die Hälfte des Jahres, zwischen 25 und 30 Wochen, ist sie unterwegs.

Bisher 500.000 Dollar Preisgeld

Im Ranking stieg Haas vorerst beständig auf, bis 2016. Seither kommt sie nicht mehr recht voran. Knapp 500.000 US-Dollar hat sie bis jetzt an Preisgeldern eingespielt. Hört sich nach viel an, ist aber ebenfalls relativ. Der Aufwand ist hoch. „Dank meiner langjährigen, treuen Sponsoren kann ich mein Leben finanzieren“, ist Haas zufrieden. Olympia sei ein Thema, aber noch nicht heuer, sagt sie.