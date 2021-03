Gut bepackt in die 1. Klasse

All diese Ansprüche an Funktionalität und Aussehen unter einen Hut zu bringen, erfordert viel Fingerspitzengefühl und noch viel mehr Erfahrung. Alfred Pössenberger, Inhaber des gleichnamigen Buch- und Bürogeschäftes in Perg, nimmt sich für eine Beratung rund 40 Minuten Zeit. „Wir haben schon Tausende Schultaschen verkauft. Ich höre mir an, was das Kind und die Eltern wollen, dann überlegen wir: Welche Körperstatur hat das Kind? Wie kommt es in die Schule? Hat es ein Rückenleiden? Was gefällt wem? Dann machen wir uns auf die Suche“, erklärt der Profi.

Nachhaltigkeit

Gerlinde Kukral, die unter ihrem Namen das wohl älteste Schreibwarengeschäft in Linz betreibt, ergänzt: „Mir sind auch die Themen Nachhaltigkeit und faire Arbeitsbedingungen wichtig. Ich nehme nur Marken ins Sortiment, die darauf achten. Viele Modelle sind mittlerweile aus recycelten PET-Flaschen oder sogar aus Ozeanplastik hergestellt und haben zahlreiche Gütesiegel.“