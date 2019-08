Grüner Wasserstoff als Energie der Zukunft

Was ist der Vorteil von Wasserstoff? „Wir sagen nicht entweder oder, sondern wir haben beide Möglichkeiten im Haus. Batterien sind Kurzzeitspeicher. Es geht hauptsächlich um den Tag-Nacht-Energietransfer. Strom wird vom Tag in die Nacht transferiert. Wenn es um den längerfristigen Energietransfer vom Sommer in den Winter geht, ist die Wasserstofftechnologie im Vorteil. Es gibt keine Selbstentladungsverluste wie bei Batterien und man kann in relativ kleinen Volumen große Energiemengen speichern“, so Rührlinger.

Der zweite große Vorteil bei Wasserstoff liege in der Mobilität, bei Fahrzeugen, die große Energiemengen benötigen. Hingegen dürften sich im städtischen Verkehr die Elektrofahrzeuge durchsetzen. „Die Schnittmengen sind derzeit nicht ganz klar.“

Derzeit gibt es kaum grünen Wasserstoff, der aus Solarenergie, Wind oder Wasserkraft gewonnen wird. „Unsere Anlage ist die einzige in ganz Österreich, die grünen Wasserstoff produziert“, erläutert Rührlinger. Auf dem Dach der Tankstelle ist eine Solaranlage. „Wenn Wasserstoff kommen soll, macht er nur als grüner Wasserstoff einen Sinn.“ In der Industrie werde Wasserstoff bereits genutzt, aber aus Erdgas gewonnen.

„Unsere Erfahrungen mit den Wasserstoffautos sind gute. Aber die Technologie steht am Anfang, gerade was die Kosten betrifft.“ Der Nexo hat einen Bruttopreis von 80.000 Euro. Rührlinger: „Die Preise sollen laut Herstelleraussagen im Zeitraum von 2025 bis 2030 auf jene von Autos mit Verbrennungsmotoren sinken. Das ist absehbar. Dann wird es interessant. Wenn man die Autos in Stückzahlen bringt und eine Serienfertigung aufbaut, wird es auch vom Preis attraktiv.“

Ein weiteres Problem ist, dass es derzeit in Österreich nur fünf Tankstellen mit Wasserstoff gibt. In Deutschland sind es 53, in ganz Italien gibt es nur in Bozen eine. Das ist eine relativ große, denn die Stadt betankt hier auch ihre Wasserstoffbusse.

Die Brennstoffzelle im Auto hat eine Lebensdauer von rund 10.000 Betriebsstunden. Wenn man einen Durchschnitt von 70 gefahrenen Kilometern pro Stunde rechnet, wären das 700.000 Kilometer.