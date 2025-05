Großschartner Edelhelfer für Superstar Pogacar

Einziges Malheur bis dato: Bei der Strade Bianche (Weiße Straßen) durch die Toskana, die zu einem guten Teil über Schotterstraßen führt, kam Großschartner zu Sturz. „Ich wollte in die wichtigste Passage, in der es viele Positionskämpfe gibt, als Erster einfahren und bin weggerutscht“, berichtet er. Das Ganze sei zum Glück glimpflich ausgegangen. „Ganz normale Abschürfungen, aber nichts Schlimmes.“ Profirennsport ist gefährlich und verlangt Härte.

Seit 2023 strampelt sich Großschartner für das UAE Team Emirates ab, in den beiden vergangenen Jahren die Nummer eins im World-Ranking. Erfolg verpflichtet. „Weil wir das beste Team und quasi immer die Favoriten sind, ist jedes Rennen von uns abhängig“, erzählt Großschartner: „Wir müssen immer alles kontrollieren.“ Dazu braucht es eine breit aufgestellte Truppe mit unterschiedlichen Spezialisten. Der Slowene Pogačar führt als Kapitän den 29-Mann-Kader an. „Wir sind richtig gut aufgestellt, alle Weltklasse“, sagt Großschartner: „Das Besondere ist, dass wir uns richtig gut verstehen. Es läuft immer auch der Schmäh.“

Der Kalender ist dicht. Nach der Tour de Romandie in der Schweiz mit gut 680 Kilometern an sechs Tagen hat Großschartner jetzt aber einmal Rennpause. Er freut sich auf ein paar Tage zuhause in Thalheim bei Wels mit Freundin Sabrina. Anfang Juni geht es dann so richtig los: Slowenien-Rundfahrt, Tour de Suisse, Tour of Austria. „In Slowenien und Österreich werde ich sicher auch für mich selbst fahren können“, freut sich Großschartner auf eine andere Rolle als die des Zuarbeiters.