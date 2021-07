Großbrand in Linz: Drei Häuser evakuiert

Ein Großbrand in der Linzer Gürtelstraße hat Feuerwehren am Freitagvormittag auf Trab gehalten. Das Feuer brach in einer Mansardenwohnung aus und griff auf den Dachstuhl über, der völlig abbrannte. Ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbarhäuser konnte verhindert werden, die Bewohner wurden aber vorsorglich evakuiert. Niemand wurde verletzt, die Brandursache war vorerst unklar und wurde noch ermittelt.



Die Bewohner verließen das brennende Haus. Die Mansarde und der zweite Stock seien unbewohnbar geworden, wegen des eingestürzten Daches und des Wasserschadens. Acht Personen mussten vorübergehend aus den Nachbarhäusern evakuiert werden, konnten aber gegen Mittag zurück in ihre Wohnungen.