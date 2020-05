Großalarm um ein abgestürztes Segelflugzeug

Ein Segelflugzeug ist im Wald eingeschlagen", lautete der Notruf, den am Sonntagvormittag ein Augenzeuge in Weichstetten (OÖ) absetzte. Er hatte den Absturz aus einiger Entfernung beobachtet und sofort Alarm geschlagen.

Da sich in der Nähe auch ein kleiner Segelflugplatz befindet, wurde ein Großaufgebot aus Polizei, Rettung und Feuerwehren in Bewegung gesetzt. Auch zwei Helikopter des ÖAMTC rückten aus. Aufgrund der vermeintlichen Faktenlage wurden Tote oder Verletzte nicht ausgeschlossen, die Aufregung war groß.



Nach längerer Suche wurde schließlich ein Wrackteil des Flugzeuges am Waldrand entdeckt. Spätestens zu dem Zeitpunkt konnte aber Entwarnung gegeben werden: Erste Untersuchungen hatten ergeben, dass es sich bei dem vermeintlichen Segelflugzeug um einen unbemannten Modellflieger handeln dürfte. Kurz darauf fanden Feuerwehrmänner das beschädigte Modell in den Ästen eines Baumes. Der Großeinsatz konnte endgültig abgeblasen werden.