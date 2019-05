Greifen Sie nach dem Training zu einem Glas Kakao oder Milch

Allen Mamas wünsche ich heute einen wundervollen Muttertag! Jedes Jahr freue ich mich auf das Gedicht, die selbst gebastelten Geschenke und den Kuchen. Am schönsten sind für mich die Vorfreude und Aufregung meines Sohnes, die mehr oder weniger versteckten Hinweise in den Wochen davor und die liebevollen Bemühungen am Tag X.

Neue Studie

Die Motivation sinkt nach dem Mittagessen deutlich, sodass das Aufräumen nach dem Verwöhnprogramm sowie die Nachmittagsjause meistens wieder an mir liegen. Das kennen wohl die meisten Mütter, es macht auch nichts, ich genieße mein zweites Stück Torte mit einer Tasse Kakao trotzdem in vollen Zügen. Und heuer auch noch ohne schlechtes Gewissen, habe ich doch in dieser Woche eine Studie gelesen, die mich sehr erleichtert hat.