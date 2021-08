Gratis-August im Linzer Lentos für Familien

Linz. Kurzurlaub in der eigenen Stadt oder im eigenen Bundesland. Den heißen Temperaturen oder den Wetterkapriolen entfliehen: Das Lentos Kunstmuseum an der Linzer Donaulände bietet den gesamten August kostenlosen Eintritt für Familien (max. zwei Erwachsene mit ihren Kindern bis 14 Jahre) – und zwar bei 21 Grad.

Neben der Sammlungspräsentation mit Werken des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart sind zwei Sonderausstellungen zu sehen. Zum einen die Retrospektive der Künstlerin Emmy Haesele, zum anderen die Schau „Wilde Kindheit“, die mit 170 Werken Kindheit in all ihren Facetten dokumentiert. Wer mag, kann im Lentos seine eigene Postkarte gestalten und so Urlaubsgrüße direkt aus dem Museum verschicken.

www.lentos.at