Götschhofer: „Österreichs Fußball-Team wird noch überzeugender performen“

Gerhard Götschhofer: Der Fußball ist derart taktisch geprägt, dass es immer schwieriger wird, auch mit noch so guten Fußballern Vierer- oder Fünferketten zu überwinden. Die Spanier zeigen aber, dass man mit besonders viel Können und Technik derartige Ketten durchbrechen kann. Wenn eine Mannschaft ein Tor erzielt, muss die beste Fünferkette aufgelöst werden, um den Rückstand wettzumachen. Das Spielfeld gleicht heute einem Schachbrett, auf dem Ketten verschoben werden, um eine Lücke zu finden. Die Österreicher waren ein gutes Beispiel dafür, dass diese Ketten immer wieder durchbrochen werden können, insbesondere im Spiel gegen Holland.

Diese taktisch geprägten Spiele sind ergebnisorientiert, aber sie verlieren an Attraktivität.

Natürlich. Dieses Problem hat es immer schon gegeben, denken wir zurück an die Italiener mit ihrem Catenaccio.

Wird es Regeländerungen brauchen? Es wird über Änderungen in der Abseitsregel diskutiert.

Bei Regeländerungen muss man sehr vorsichtig sein. Sie betreffen den weltweiten Fußball. Eine Änderung muss sehr bedacht passieren, es gibt sie immer wieder. Das passive Abseits gilt nicht mehr, der Tormann darf einen Rückpass nicht mehr mit der Hand aufnehmen.

Gibt es neue Erkenntnisse aus der EM?

Unsere Nationalmannschaft kann mit den besten der Welt mithalten. Wir gehen mit viel Optimismus in die Nations League und in die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Wir haben reüssiert, wir sind mit Pech ausgeschieden.

Warum hat es letztlich doch nicht gereicht?

Es lag am Spielverlauf. Hut ab vor dem jungen türkischen Spieler, der die Eckbälle ganz toll schießt. Nicht nur gegen uns, sondern auch gegen die Holländer. Mit seinen beiden Cornern hat er uns den Garaus gemacht, aber wenn man das gesamte Spiel verfolgt hat, konnte man sehen, dass die Türken stehend k. o. waren. Wir hätten sie in der Verlängerung sicher besiegt. Wir waren spielerisch besser.

Es fällt auf, dass sich sowohl der ÖFB als auch Ihr Landesverband deutlich für Wettfirmen geöffnet haben. Wetten sind wegen möglicher negativer Folgen ethisch umstritten, zum Beispiel wegen der Gefahr der Spielsucht. Dazu kommt noch die Kriminalität in dem Bereich. Können Sie auf diese Art der Werbung nicht verzichten?

Lotto und Toto sind seit Jahrzehnten ein Sponsor des Sports. Im Bundessportgesetz ist festgeschrieben, dass daraus so und so viele Mittel dem Sport und dem Fußball zugutekommen. Wetten und Spiele sind nicht per se etwas Schlechtes, sondern die Frage ist, wie man damit umgeht. Sportwetten haben sehr wohl eine Berechtigung. Es darf das gesunde Maß nicht überschritten werden. Das ist ja auch beim Alkohol der Fall. Die Bierwerbung nahm bei der Europameisterschaft einen großen Platz ein. Es hat niemand etwas gegen das Bier, wenn es im richtigen Maß genossen wird. Mit dem generellen Verbot von Sportwetten würde man das Kind mit dem Bad ausschütten.

Wo ist für Sie die Grenze beim gesunden Maß?

Man muss die Art der Wetten beobachten. Und man könnte zum Beispiel die Höhe der Einsätze begrenzen.

Der Landesfußballcup wird von Admiral beworben. Wie sieht hier die Vereinbarung aus?

Admiral wird hier beworben und finanziert dafür die Preise für die besten Mannschaften.

Wer die Fußball-Europameisterschaft im Fernsehen beobachtet, sieht eine Flut von Werbungen von Wettanbietern. Fußball ist hier der Transporteur von diesen Entwicklungen, noch dazu, wenn der Sympathieträger ÖFB-Teamchef als Werbeträger für dieses Geschäftsfeld auftritt. Der ÖFB hat gleich zwei Sponsoren aus der Branche.

Das Ausmaß der Werbung hängt damit zusammen, dass es viele Wettanbieter gibt. Der Markt ist stärker umkämpft als zur Zeit, als die Lotterien noch eine Monopolstellung gehabt haben. Es braucht ähnlich wie beim Kartellrecht ein Reglement, das jeglichen Übertreibungen einen Riegel vorschiebt.

Ein türkischer Spieler und türkische Fans provozierten mit dem rechtsextremistischen Wolfsgruß. Was meinen Sie dazu?

Ich bin erschüttert, dass das von oberster Stelle unterstützt wird. Es erschüttert mich, dass sich Tausende Fans so in der Öffentlichkeit präsentieren. Die Politik und die Verantwortlichen müssten alles tun, um das zu unterbinden. Ich kann nur hoffen, dass man in Zukunft darauf besser reagiert. Ich habe momentan auch kein probates Mittel, dagegen vorzugehen. Mit hat sehr gut gefallen, dass die deutsche Polizei den Marsch der türkischen Fans sofort aufgelöst hat. Positiv finde ich auch die Sperre für den türkischen Spieler durch die UEFA.

Gibt es hier im oberösterreichischen Fußball Probleme?

Nicht dass ich wüsste. Wir kennen keine Vorfälle.