Gleichmäßige Atmung beruhigt den Geist

Eine Yogaweisheit sagt: „Wenn der Atem wandert, dann ist der Geist unruhig. Aber wenn der Atem still ist, ist es auch der Geist.“ Unser Leben beginnt mit dem Atem. So lange wir leben, atmen wir, ohne darüber bewusst nachzudenken. Helga Schörgendorfer, Yogalehrerin aus Grieskirchen (www.yogo.at), und ich philosophieren ab und zu über das Thema Atmung und in diesem Beitrag möchte ich gern die Yoga Ujjayi Atmung vorstellen.