Gift oder Liebe?

Sie stapfen scharenweise durch Wälder, und dabei kann es schon einmal passieren, dass sie sich verirren oder Hänge hinunterrutschen. Oder sie sammeln Pilze, die sie überhaupt nicht kennen. Was sie damit tun sollen, wissen sie oft gar nicht, aber Hauptsache, sie haben möglichst viele aus dem Wald mitgenommen. Ich finde das merkwürdig, ja sogar ein bisserl gierig. Als Puppe darf ich das sagen.

Weil es mich interessiert, was es mit dieser Pilzesammlerei auf sich hat, bin ich in den Wald gegangen, um mit den Pilzen zu reden. Zwischen Farnen und Moos entdeckte ich gleich einen wunderschönen Fliegenpilz, äußerst giftig! Aber was ist eigentlich Gift? „Gift kann helfen, wenn es richtig eingesetzt wird, aber zu viel davon kann krank machen“, nuschelte der Fliegenpilz. „In der Medizin zum Beispiel …“, doch bevor er weiterreden konnte, kicherte es plötzlich hinter mir.