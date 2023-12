Gewalttaten in Oberösterreich: 37-Jähriger und 76-Jähriger in Haft

Zwei Männer sind nach Gewalttaten in Oberösterreich festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert worden. Ein 37-jähriger Kroate soll in der Nacht auf Montag im Bezirk Gmunden seine Ehefrau tätlich angegriffen, verletzt und mit dem Umbringen bedroht haben. Er wurde mit einem Betretungs- und Annäherungsverbot belegt, eine Schreckschusswaffe sichergestellt. Die Frau kam mit schweren Verletzungen ins Spital, berichtete die Polizei am Dienstag.

Im Bezirk Schärding soll ein 76-Jähriger Montagabend nach einem Streit auf den 48-jährigen Lebensgefährten seiner Tochter eingestochen haben. Das Opfer flüchtete und kontaktierte seine Partnerin, diese rief die Polizei. Da bekannt war, dass der 76-Jährige mehrere Langwaffen besitzt, wurden die Schnelle Interventionsgruppe sowie die Cobra zur Unterstützung gerufen. Nach Hilfe der Verhandlungsgruppe nahm die Cobra den Mann um 20:25 Uhr fest. Bei ihm wurden vier Langwaffen sichergestellt, ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Der 48-Jährige wurde durch den Messerangriff am Bauch verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.