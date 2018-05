Gestärkt zurück in die Familie

Die Arbeit an der Rückkehr der Kinder in die Familie ist in mehrere Schritte eingeteilt. Die Kinder gehen sie gemeinsam mit jenen Familienangehörigen, zu denen sie später zurückkommen sollen.

„Wir begleiten und stärken die Eltern und Kinder nach all unseren Möglichkeiten und in enger Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendhilfe“, meint Mathias Wälde vom SOS Kinderdorf. Er ist Fachbeauftragter für Familienarbeit und Pädagogik. „Nach der Aufnahme in die Kinderwohngruppe Tabaluga gibt es die Möglichkeit für Tagesbesuche hier bei uns, später auch als Ausflüge.“ Diese Kurzbesuche werden mit Vorgesprächen und externer Familienberatung begleitet, um die Familie beim Bewältigen der Krise zu unterstützen. Gemeinsam werden Ziele gesteckt. Bachler und ihr Sohn haben diese Zeit für gemeinsame Spaziergänge genutzt. „Wir sind gemeinsam einkaufen gegangen oder zum Traunsee hinunter“, erzählt sie.

Laut Wälde werden die Eltern durch regelmäßige Besuche und die Ausweitung der Verantwortung gestärkt. „Je mehr die Kinder merken, dass die Eltern stabiler werden, umso besser ist es für sie.“ Auch einzelne Übernachtungen im Gästezimmer werden angeboten. „In der Nähe haben wir eine Trainingswohnung, die für zwei bis drei Tage pro Woche genutzt werden kann“, sagt er. Danach begleiten die Mitarbeiter die Kinder zu Besuchen nach Hause. Leben die Kinder wieder bei ihrer Familie, wird eine Nachbetreuung angeboten. „Eine Rückführung wird schwieriger, wenn die Jugendlichen in die Pubertät kommen“, meint Wälde. Ist eine Rückführung nicht möglich, suche man mit der Kinder- und Jugendhilfe eine Lösung.