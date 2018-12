Geschenke für 290.000 Kinder

„Wenn ich das Leuchten in den Augen dieser Kinder sehe, ist für mich Weihnachten.“ Helmut Atzlinger, Geschäftsführer der Landlerhilfe, brennt für das Projekt. Seit gestern, Samstag, sind 120 ehrenamtliche Kleinbusfahrer in 51 Konvois unterwegs in die Ukraine und nach Rumänien, um 290.000 „Christkindl in der Schuhschachtel“ an Kinder zu verteilen und das Friedenslicht weiter zu geben.