Während ich noch überlege, wie ich denn das am besten machen könnte, hör’ ich Omama sagen „Seppy, lass das!“ Ich hatte wohl für kurze Zeit vergessen, dass Omama Gedanken lesen kann. „Ich kann keine Gedanken lesen“, sagt sie wieder, „aber ich sehe, wie du deine Augen zusammenkneifst und den Mund ganz schmal machst, also überlegst du dir grad was Kniffliges. Und das solltest du nicht tun, nicht jetzt.“ Omama hat recht, ich werde einfach alles bestaunen, was gerade rund um mich geschieht. Vielleicht kommt so ein schöner Moment nicht mehr zurück. „Er kommt sicher nicht zurück, nie mehr! Das alles geschieht nur hier und nur jetzt. Also hör auf nachzudenken, sondern genieße den Augenblick!“ Genau das mache ich jetzt. Ich genieße. Ich höre auf das Summen der Bienen und das aufgeregte Zwitschern der kleinen Schwalben. Aber weil Schwalbenbabys keine Windeln tragen, landet plötzlich ein kleines Batzerl in meiner Limonade. Die kann ich jetzt also nicht mehr genießen.

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters