Genauer Blick ins Leben der Jungen – einst und heute

„Waun ma moi a Wurstsemmerl ghobt hättn. Oiwei des blede Fleisch und des ned mager. Do host jo scho gnuag wennst a s anschaust.“ Theresia R., geboren 1933, St. Florian

„Wir ham in der Natur gspielt, Vogelnester gesucht. Wenn wenig Hausübung war und keine Arbeit, dann war Spielzeit.“ Anna G., geboren 1938, Wartberg

„Da war so eine große Luckn im Dach und da hats so fest gschneit, dass mich die Schneeflocke im Gsicht erwischt hat.“ Maria M, geboren 1947, Tiefgraben

Ein imposanter Vierkanter mitten im Grünen und doch zentral: Der Sumerauerhof in St. Florian geht als Freilichtmuseum ab 1. Mai in die neue Saison und hat neben der zweitgrößten Sammlung bemalter bäuerlicher Möbel in Europa aktuell ein besonders Schmankerl zu bieten.

Für die Ausstellung „ Zeitensprünge. Jugend einst & jetzt“ interviewten Mitglieder der Landjugend OÖ ihre (Ur-)Großeltern, Nachbarn oder andere Zeitzeugen, die sich gerne an ihre Jugend voller Arbeit, Armut, aber auch an den Familienzusammenhalt und die Freizeit erinnerten.