Gemüse aus dem Stadtgarten: Morgentau-Gärten boomen in Linz und Graz

Wo?

2015 startet Österreichs größtes Bio-Urban-Farming-Projekt in Linz, rasche Expansion in Linz, Leonding und Steyr. 2018 Start der Morgentau-Gärten in Graz. Aktuell gibt es sechs Standorte in Linz und drei in Graz

Kein Dünger

Die Bewirtschaftung der Stadtgärten erfolgt nach den Richtlinien der biologischen Landwirtschaft. Chemische synthetische Dünger und chemische Pflanzenschutzmittel dürfen ebenso wie konventionelle Jungpflanzen, Erde und Saatgut nicht eingesetzt werden

50 kg Bio-Gemüse

Preis für eine 20 Parzelle (inkl. Pflanzen) pro Saison: 179 Euro, entspricht ca. 50 Kilo Gemüse