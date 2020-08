Gemeinsam statt einsam

Verrückte Zeiten. In St. Florian bei Linz findet der Frühling heuer im September statt. Schon zum 20. Mal wird dort ein Frühlingslauf ausgetragen. Gestartet wird auf dem Marktplatz, durch Felder und Wiesen wird das mächtige Stift umrundet, die fünf Kilometer lange Strecke wird ein- oder zweimal absolviert. Wegen der Corona-Pandemie musste die für Ende März geplante Veranstaltung jedoch verschoben werden. Neuer Termin ist der 27. September.

Erschwerte Bedingungen

Allmählich läuft die Laufsaison wieder an, jedoch unter erschwerten Bedingungen. „Laufen ist die Grundsportart Nummer eins“, sagt Günther Weidlinger. „Aus dem Laufen kommt alles andere.“ Ob Fußball, Tennis oder was immer, am Anfang sei das Laufen. Weidlinger, weiß, wovon er spricht. Viele Jahre war er über die Mittel- und Langstrecke unterwegs, seit Kurzem steht er dem OÖ. Leichtathletikverband als Präsident vor. Der 42-Jährige kennt noch mehr Vorteile seines Sports: „Laufen ist einfach und günstig. Man braucht nur Schuhe, Hose, ein Leiberl und im Sommer eine Kappe. Ob im Urlaub, am Berg, auf dem Land oder in der Stadt, man geht hinaus und läuft los.“

Stärkung des Immunsystems

Eben weil überall und jederzeit ohne großen Aufwand möglich, hat das Laufen in Corona-Zeiten einen Boom erlebt. Das sei nicht zuletzt auch gesundheitspolitisch wichtig, argumentiert Weidlinger: „Laufen stärkt das Immunsystem und die Abwehrkräfte.“ Was einzeln funktioniert, wird allerdings in der Masse zum Problem. In den vergangenen Monaten mussten Laufveranstaltungen reihenweise abgesagt werden. Der oberösterreichische Laufkalender ist ausgedünnt.