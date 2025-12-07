Geister der Finsternis
Der Goaßtreiber melkt die Habergeiß Rund 100 Mitglieder hat der Verein, 80 von ihnen treten als Krampusse und Perchen mit Hörnern und in Fellen gekleidet auf. Der Ort Kleinreifling (Gem. Weyer, Bez. Steyr-Land) darf sich über die Grabmteufln freuen, die gestern, Samstag, um 17 Uhr zur alljährlichen Krampusausfahrt auf der Seewiese geladen haben. Höhepunkt war der Auftritt der Habergeiß, die sich spektakulär ihren Weg durch das Publikum gebahnt hat und vom Goaßtreiber angetrieben, gezogen und anschließend gemolken worden ist.
Aufgetreten sind auch die Kleinreiflinger Nachwuchs-Krampusse. Ihre Masken werden von den Kindern selbst im alljährlichen Schnitzkurs der Grabmteufln hergestellt. Die Kindergruppe umfasst momentan 30 Kinder ab dem Volksschulalter. Jedes Jahr werden die größten von ihnen in einem feierlichen Ritual bei der Krampusausfahrt von ihren Ketten freigeschlagen und in die Gruppe der erwachsenen Grabmteufln aufgenommen. Als Gastgruppe trat gestern die Krampusrunde Weißenbach auf.
Kommentare