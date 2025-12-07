Geister der Finsternis

Der Goaßtreiber melkt die Habergeiß Rund 100 Mitglieder hat der Verein, 80 von ihnen treten als Krampusse und Perchen mit Hörnern und in Fellen gekleidet auf. Der Ort Kleinreifling (Gem. Weyer, Bez. Steyr-Land) darf sich über die Grabmteufln freuen, die gestern, Samstag, um 17 Uhr zur alljährlichen Krampusausfahrt auf der Seewiese geladen haben. Höhepunkt war der Auftritt der Habergeiß, die sich spektakulär ihren Weg durch das Publikum gebahnt hat und vom Goaßtreiber angetrieben, gezogen und anschließend gemolken worden ist.