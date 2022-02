Gegen trockene Luft in der Heizperiode

Diese keimtötenden Raumsprays eignen sich auch als Bedufter von Mund- und Nasenschutz, die Masken nach dem Einsprühen gut lüften lassen! Virenhemmende Wirkung haben auch die Pflanzenwirkstoffe im Thymian, dem Stinkenden Storchschnabel und der Blutwurz.

Naturbelassene Moospolster, in einen Holzbilderrahmen gesetzt, tragen als Regulans zu gesunder Raumluft bei. Mit einer Mischung aus Eigelb, Honig, Roggenmehl und abgekochtem Wasser als Kleber werden die Moospolster in die Rahmen geklebt. Moose nehmen Schadstoffe aus der Luft auf, geben Feuchtigkeit an die zu trockene Raumluft ab oder speichern ein zu viel an Nässe in den Polstern.

Ursula Asamer ist Kräuterpädagogin und Natur-und Landschaftspflegerin