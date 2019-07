Gaukler aus über 30 Nationen im Anmarsch auf Linz

Das 33. Linzer Pflasterspektakel feiert heuer drei Jubiläen: Zehn Jahre Kulturhauptstadt 09 mit einem „Reloaded“ des auch damals auftretenden Kolektif Alambik, 20-jähriges Straßenkunstjubiläum mit Jongleur El Diabolero aus Österreich und 30-jähriges mit Comedy-Star Samuelito aus der Schweiz. Mit der Eröffnungsparade am 18. Juli fällt der Startschuss für über 700 Auftritte an 40 Orten bis 20. Juli.

Als „Highlight des Kultursommers“ bezeichnet Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer ( ÖVP) das Festival bei der programmpräsentation am Montag in Linz. Sie freut sich besonders auf das "Linz09-Reloaded-Projekt", die Lichtkunstshow „The Distillery of Images“ von Kolektif Alambik im Innenhof der Kunstuniversität am Hauptplatz. Ein sehenswerter Tipp der Kulturstadträtin ist der Walk-act „Projections of reality“ der Mirror Crew aus Serbien. Sie hob noch den neu gestalteten Online-Auftritt mit einer Mobilgeräte-tauglichen Website hervor, wo auch das tagesaktuelle Programm zu finden sein wird.