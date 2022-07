Oliver Glasner: Gastspiel eines Startrainers

Fischer ist auch ein Mann starker Sprüche. Er bringe jetzt „dieses elendige Miststück“ heim, sagte er, als er nach dem Finalsieg in Sevilla den Pokal in Händen hielt. Im Gespräch mit dem KURIER erweist sich der Eintracht-Boss als überschwänglich im Positiven. Ob er nicht befürchten müsse, dass Glasner als nunmehr heiße Aktie auf dem Trainermarkt demnächst abgeworben wird? „Sicher gehört Oliver Glasner in Deutschland zu den begehrtesten, erfolgreichsten und vor allem angesehensten Trainern.“ Das bleibe nicht aus, wenn man „seine akribische Arbeit und seine Detailverliebtheit“ verfolge. Und wenn einer obendrein „ungeschlagen durch Europa zieht und letztendlich verdient diesen Pokal für Eintracht Frankfurt gewinnt, da gibt es natürlich einige Augen mehr, die auf ihn schauen“. Er könne sich aber nicht vorstellen, „dass Glasner aktuell überhaupt nur einen Gedanken für einen anderen Verein verschwendet“, sagt Fischer. „Die Wertschätzung der Stadt und der gesamten Region, nicht nur der Verantwortlichen im Verein, ist extrem hoch. Glasner wird von den Menschen geliebt. Sie geben ihm das Gefühl, dass er etwas Besonderes ist und in diese Region gehört. Das hat er sich auch verdient.“

Trainingslager in Windischgarsten

Nach dem Gastspiel beim LASK geht es für die Frankfurter nach Windischgarsten in das Trainingslager zur Vorbereitung auf die neue Saison. In der Liga sollte wohl mehr als zuletzt Platz elf herausschauen, im Pokal nicht wieder in der ersten Runde Endstation sein. Und in der Champions League werden die euphorisierten Frankfurter Fans sowieso Wunderdinge erwarten. Die Latte wird für Glasner also höher liegen. Erfolg verpflichtet zu immer mehr.