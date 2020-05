Fußgängerin übersehen und getötet

Eine 64-jährige Frau aus Pram wurde am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall auf der Rieder Straße (B 141) in Pramerdorf getötet. Ein 24-jähriger Autolenker hatte die Fußgängerin mit seinem Pkw frontal gerammt. Die dunkel gekleidete Frau wollte über die Straße zu einer Tankstelle gehen. Sie wurde durch die Luft geschleudert und kam erst 43 Meter von der Unfallstelle entfernt auf der Fahrbahn liegen. Sie dürfte bei dem Aufprall sofort tot gewesen sein. Reanimationsversuche einer Notärztin blieben erfolglos.



Ein 15-jähriger beschäftigungsloser Bub aus Kirchham hat sich Donnerstagfrüh unerlaubt das Auto seiner Mutter "ausgeborgt". Der junge Mann besitzt natürlich noch keinen Führerschein. Wegen überhöhter Geschwindigkeit dürfte er auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve bei Gschwandt die Herrschaft über den Wagen verloren haben. Er krachte frontal in das Auto einer 52-jährigen Bankangestellten aus Vordorf.

Die Frau wurde schwer verletzt in ihrem Pkw eingeklemmt. Feuerwehrleute mussten sie mit schwerem Bergegerät aus dem Wrack schneiden. Der 15-Jährige konnte sich selbst aus dem zerstörten Wagen befreien. Beide Verletzte wurden in das Krankenhaus Gmunden eingeliefert.