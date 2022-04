Fußgänger im Mühlviertel niedergefahren: Lenker flüchtig

Ein 21-jähriger Fußgänger ist in der Nacht auf Ostermontag in Perg von einem Auto erfasst und in den Straßengraben geschleudert worden. Der junge Mann war mit zwei Freunden entlang der unbeleuchteten Machlandstraße (L570) unterwegs gewesen. Der Pkw-Lenker fuhr einfach weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, berichtete die Polizei, die nun nach dem Unfalllenker sucht.

Der 21-Jährige wurde nach der Erstversorgung ins Spital eingeliefert. Wie schwer seine Verletzungen sind, war nicht bekannt. Da der Autolenker bei dem Unfall einen Teil des Außenspiegels verloren hat, weiß die Polizei, dass es sich um ein dunkelblaues Fahrzeug gehandelt hat, die Marke ist allerdings nicht bekannt. Das Unfallopfer und seine Begleiter konnten keine genaueren Angaben machen. Die Exekutive ersucht um Hinweise an die Polizeiinspektion Perg (Tel.Nr.: 059133 / 4320).