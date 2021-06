Ein Präsident, ein Tormann und zwei Köche

Ob verdient oder glücklich, eines der 24 Teams wird am Ende den Pokal stemmen dürfen. ÖFB-Boss Windtner beschreibt seinen Favoritenkreis so: „Tatsache ist, das England sehr stark sein wird, Frankreich zu den führenden Nationen zählt und man Italien nicht unterschätzen darf.“ Katharina Meßthaler vermutet, „dass Spanien heuer wieder gute Karten haben wird“. England und Frankreich schätzt sie ebenfalls hoch ein. Frankreich, England, Belgien sind für Thalhammer die heißesten Titelanwärter. Heraf weicht vorerst aus: „Immer, wenn ich so etwas gesagt habe, bin ich meilenweit danebengelegen.“ Dann wagt er doch eine Prognose: „Belgien ist sicher sehr hoch einzuschätzen.“ Brunmayr hat ebenfalls Belgien auf der Rechnung, hinter Frankreich. Sein „Außenseitertipp“ lautet Deutschland, womöglich eine höfliche Geste. Er wird bald bei Eintracht Frankfurt Oliver Glasner als Co-Trainer zuarbeiten. Dass bei der EM nicht mehr Landsleute dabei sind, ist nach Ansicht des Oberösterreichers Windtner wesentlich darauf zurückzuführen, „dass der LASK zum Saisonfinale nicht so performt hat wie vorher“. Thalhammer ist nicht enttäuscht, sondern stolz auf Schlager. Und er ist zuversichtlich, dass in Zukunft wieder mehrere Schwarz-Weiße dabei sein werden. Ried-Coach Heraf hat auch einen Kandidaten anzubieten: Samuel Sahin-Radlinger (28). „Er hat eine überragende Saison gespielt und war im Frühjahr mit Sicherheit der beste Torhüter in Österreich.“ Er bringe alles mit und sei „ein Prototyp von einem Nationaltorhüter“. Dieses Mal sei es sich nicht mehr ausgegangen, die EM sei jedoch ein Cut, argumentiert Heraf: „Ich bin überzeugt, dass er ein Thema wird.“