Füße gut, alles gut – täglich fünf Minuten barfuß

1. Verwöhnen Sie Ihre Füße mit den täglichen 5-Kneipp-Fuß-Minuten bei jeder (!) Witterung draußen in der Natur. Gehen Sie flott ein paar Minuten und ziehen Sie anschließend am besten Socken aus Naturwolle an. Ihr gesamter Körper wird sich lebendig, gestärkt und gut vorbereitet für den Tag fühlen.