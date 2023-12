Fünf Bankomaten gesprengt: Polizei fasst Verdächtigen

Nach einer Verfolgungsjagd konnte die Polizei einen 21-jährigen Holländer in Tschechien festnehmen. Er soll in der Nacht auf Donnerstag mit zwei weiteren Tätern einen Bankomat einer Raiffeisenfiliale in Aigen-Schlägl im Bezirk Rohrbach in die Luft gejagt haben und anschließend mit der Beute in einem Auto geflüchtet sein. Die Polizei verfolgte die Täter bis nach Tschechien und konnte den Wagen in der nähe des Moldaustausees stoppen.

Es gelang den Beamten, einen von ihnen festzunehmen. Die zwei weiteren Täter konnten zu Fuß flüchten. Die Beute konnte im Fahrzeug sichergestellt werden. Bei den Tätern soll es sich um Mitglieder einer kriminellen Vereinigung mit Sitz in Holland im Bereich Utrecht und Amsterdam handeln.