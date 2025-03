Frühling in der Traun: Neue Laichplätze für die Äsche

Frühlingszeit ist Flirtzeit – auch unter Wasser: Mit steigenden Temperaturen beginnen viele Fischarten mit ihren Laichaktivitäten, darunter auch die Äsche, die sich vor allem in den kühlen und sauerstoffreichen Flüssen des Alpenvorlandes wohlfühlt. Doch durch Gewässerregulierungen und Verbauungen sind ihre natürlichen Laichplätze vielerorts verschwunden und geeigneter Lebensraum wird immer knapper, die Äsche gilt heute in Österreich als gefährdete Art.

Renaturierung

Die Traun zwischen Hallstätter See und Traunsee ist einer der letzten Flüsse mit einem stabilen Bestand. Damit dies so bleibt, haben die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) mit Unterstützung des Landesfischereiverbandes, des Fischereireviers Oberes Salzkammergut und des bewirtschaftenden Fischereivereins ein Renaturierungsprojekt initiiert. An sechs Stellen entlang der Traun wurden dieser Tage Laichplätze revitalisiert, um rechtzeitig zur Fortpflanzungszeit wieder optimale Bedingungen für den Fischnachwuchs zu schaffen.