Freude und Glück im Wonnemonat Mai

Franz, der Maikäfer

Aber warum wir sagen, der Mai ist ein Wonnemonat, ist mir nicht ganz klar. Da fällt mir ein, ich könnte den Franz fragen. Franz, das ist ein echter Maikäfer – der muss es doch wissen! Franz spielt bei unserem nächsten Theaterstück mit, und ich habe schon fleißig mit ihm geprobt. Er ist ein witziger Typ und schon ziemlich nervös. Er hat gemeint, dass er jahrelang auf diesen Auftritt gewartet hat und deshalb besonders aufgeregt ist.

„Warum jahrelang?“, wollte ich wissen, und er hat geantwortet: „Na ja, eigentlich sind es vier Jahre. In dieser Zeit haben wir Maikäfer es ziemlich langweilig, weil wir als Engerlinge jahrelang in der Erde warten müssen, bis wir endlich herauskrabbeln dürfen. Da kommt so ein Theaterauftritt gerade richtig! Ich freue mich echt drauf.“