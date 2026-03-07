Freude über diese Frühlingstage

Was gibt es Schöneres? Naja, es kommt ganz darauf an, was man sehen will. Schön kann auch ein feines Abendessen sein oder ein gemütliches Treffen mit alten Freunden. Auch ein neues Kleid oder bunte Schuhe kann man schön finden.

Aber zurück zu den sonnigen Frühlingstagen. Anstatt sich zu freuen, beginnen manche schon wieder zu raunzen und zu meckern. „Wo bleibt der Frühling?“, lautete kürzlich die Schlagzeile einer Zeitung, weil es der Nebel gewagt hatte, sich nicht zeitgerecht zu verziehen. Und wenn’s draußen dann so richtig warm und angenehm ist, hört man: „Das ist doch viel zu früh, das ist schlecht für die Pflanzen!“ Wenn’s nicht regnet, sind die Pflanzen arm, weil sie kein Wasser bekommen. Kommt aber dann doch der Regen, dann gibt’s endlich wieder einen Grund, so richtig zu granteln.