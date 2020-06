Freude bei Arigona Zogaj

"Es war ein langer Weg, an dessen Ende sich Recht und Menschlichkeit getroffen haben", so der Präsident der Volkshilfe Österreich, Josef Weidenholzer. Gleichzeitig mache das jüngste Beispiel in Attnang-Puchheim deutlich, dass immer noch gut integrierte Familien abgeschoben würden und "dass wir ein humanitäres Bleiberecht brauchen, das solche Abschiebungen verhindert". Am Montag hatten laut Angaben der Veranstalter 150 bis 200 Menschen bei einer Kundgebung in Attnang-Puchheim auf das Schicksal einer kosovarischen Familie aufmerksam gemacht.



Vater und Mutter sowie zwei Kinder im Alter von neun und elf Jahren sollen am Samstag freiwillig abreisen. Sie hätten mit dem Kauf von Flugtickets von Wien nach Pristina und ihrer damit freiwilligen Ausreise ihre Abschiebung kurz vor Weihnachten verhindert, so Frederik Schmidsberger vom Mauthausenkomitee Vöcklabruck im Gespräch mit der APA. Die Veranstaltung am Montag sei ein eindringlicher Appell an den Landeshauptmann und das Innenministerium gewesen, die Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck anzuweisen, eine Aufenthaltsbewilligung auszustellen.



Der Vater könne Arbeitsverträge von vier Firmen vorlegen, die Kinder seien in der Schule gut integriert, die Familie habe eine Wohnung, führte Schmidsberger an. Es habe bereits unzählige Interventionen, darunter von der Generaloberin der Franziskanerinnen, gegeben. Ein Offener Brief könne eventuell noch folgen. "Wir wollten nicht an die Öffentlichkeit, es soll kein zweiter Fall Arigona daraus werden, aber wir müssen jede Chance nützen", so Schmidsberger. Die Familie sei seit 2005 in Österreich, nachdem es nach den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Serbien und Kosovo mehrere Attentate auf den Vater gegeben habe.



Bezirkshauptmann Peter Salinger meinte zur APA, der Familie sei nach einem negativen Bescheid des Asylgerichtshofs zur freiwilligen Ausreise geraten worden, um keine 18-monatige Sperre für die legale Wiedereinreise zu bekommen. Sollte der Vater ein Arbeitsvisum erhalten, könne die Familie wiederkommen.

