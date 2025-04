Flix, der neue Rasenroboter

Man hat sich zwar daran gewöhnt, doch wenn’s im Nachbargarten still ist, obwohl der Rasen ausschaut wie eine grüne Stoppelglatze, dann ist das schon bedenklich. Das Gras wird doch nicht krank sein?

Ich bin jedenfalls froh, dass in unserem Garten noch alles üppig wächst. Es duftet nach Blüten, Kräutern und einem Hauch Knoblauch vom Waldrand her. Die Namen der Kräuter wüsste ich gar nicht, wenn mir nicht unsere Omama alles erklärt hätte: Vogelmiere, Giersch, Löwenzahn, Sauerampfer, Wiesenschaumkraut, Brennnesseln, Kresse, Bärlauch ... Lauter essbare Köstlichkeiten, und daraus wollte sie heute einen bunten Wiesensalat für uns machen. Dazu noch Butterbrot mit Schnittlauch. Mhhh! Aber irgendwie ist es dann ganz anders gekommen. Als Omama in der Früh nämlich mit dem leeren Korb in den Garten ging, um die Wiesenkräuter zu ernten, ist sie fast in Ohnmacht gefallen. Alles war weg und ratzeputz kahl geschoren, genau wie Nachbars Garten.

Was war passiert? Flix ist passiert, der neue Rasenroboter vom Nachbarn. Der Name Flix ist wohl eine Mischung aus fix und flott, weil er flott und fix alles niedermäht. Irgendwie ist Flix in unseren Garten gelangt, und im Nu hatte er alles abrasiert. Ein bisserl schadenfroh war ich schon, als ich ihn später gesehen habe, ganz reglos stand er da, er hatte sich wohl mit unserem Grünzeug überfressen. Und für uns gibt es heute keinen Wiesensalat. Aber immerhin Butterbrot mit Schnittlauch. Und vielleicht ein paar Ostereier dazu.

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters