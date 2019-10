Flexible Kinderbetreuung, auch bis nach Dienstschluss

Konkret heißt das: Bei Bedarf übernehmen Tagesmütter der Aktion Tagesmütter OÖ ab 17 Uhr die Betreuung in den Räumlichkeiten vor Ort, und zwar Montag, Dienstag und Mittwoch bis 20 Uhr, Donnerstag und Freitag bis 21.30 Uhr und samstags von 7.30 bis 18.30 Uhr. Wenn die Kinder sowieso für den Nachmittagskindergarten angemeldet sind, entstehen den Eltern unter der Woche keine zusätzlichen Kosten, die Samstagsbetreuung wird nach Stunden verrechnet.

Anmeldungen für die Abendbetreuung bis dato: null. „Vielleicht gibt es noch Hemmungen, vielleicht braucht es aber einfach nur Zeit, bis dieses Angebot bei allen angekommen ist“, vermutet Sucherbauer von den Kinderfreunden. Was in anderen Ländern schon lange Usus ist, muss sich in Österreich also erst bewähren.

Geregelte Zeiten

Diese Form der Betreuung bedeute natürlich nicht, dass ein Kind von acht in der Früh bis acht am Abend im Haus sei, erklärt Leiterin Strohmayer: „Es gibt in der Krabbelstube gesetzliche Vorgaben, wie lange ein Kind bleiben darf, nämlich acht Stunden. Diese müssen eingehalten werden. Jene Kinder würden dann einfach erst zu Mittag oder am Nachmittag zu uns kommen.“