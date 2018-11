Fine Austrian Bio-Whisky

Keine einzige Weißpappel ist in Alberndorf anzutreffen, obwohl deren mittelalterliche Bezeichnung „alber“ dem Dorf den Namen gegeben hat. Stattdessen liegt ein markanter Duft in der Luft. Er stammt von einer Whisky-Destillerie und erinnert an die schottischen Highlands. Peter Affenzeller hat sich hier den Lebenstraum einer eigenen Whisky-Erzeugung erfüllt.

Wir treffen auf einen bemerkenswerten Unternehmergeist in der Region Gusental, in der steinzeitliche Funde schon vor 4500 Jahren auf eine Besiedlung hinweisen. Auf dem elterlichen Bauernhof, der „Seppn-Ranch“, wurde Affenzeller schon zu Kinderzeiten für das Schnapsbrennen begeistert. Mit 18 Jahren begann der 32-Jährige, Getreide in seine reinste Form zu veredeln, und das ist schlussendlich der Whisky.