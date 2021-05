Findiger Fischer: Der Wolfgangsee in Dosen

Charakteristisch für den See ist, dass im Frühjahr und Spätherbst der Wasserkörper spezifisch gleich schwer ist, sodass er bis in die tiefsten Schichten mit Sauerstoff gesättigt wird. Zudem fließt dank Ringkanalisation nur sauberes Wasser zu. Fünfmal in der Woche fahren Vater und Sohn zwischen Ostern und Ende Oktober auf den See hinaus. Zwei bis drei Stunden sind sie in der Regel unterwegs, das hängt auch vom Wetter ab. „Der Beruf ist schön, aber es ist nicht immer romantisch“, sagt Höplinger. So hätten in den vergangenen Jahren stürmische Winde deutlich zugenommen. „Aber es hilft nichts, man muss es nehmen, wie es ist.“