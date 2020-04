Finale Diagnose: Covid-19 positiv

Nach drei Tagen ging es mir gesundheitlich wieder gut, nur Geschmacks- und Geruchssinn hatten sich verabschiedet. Vier Tage nach dem Anruf bei 1450 wurde ich zum „Corona-Drive-In“ beordert: Vor einer Garage der Straßenmeisterei Ansfelden standen die Autos in sechs Reihen Schlange, jeweils einer durfte einfahren. Ein von oben bis unten eingepacktes Marsmännchen, vermutlich eine Ärztin, nahm einen unspektakulären Rachenabstrich, dann ging es wieder ab nach Hause. 24 Stunden später der Anruf: „Sie sind Covid-19 positiv.“ 15 Minuten danach schaltete sich die Bezirkshauptmannschaft mit allerhand Bescheiden und Anweisungen ein. Alles freundlich, professionell und sachlich.

Zwei Wochen Quarantäne

Zwei Wochen Quarantäne gilt es nun also für meine vier Familienmitglieder und mich einzuhalten. Wenn Sie diese Zeilen lesen, ist die erste Woche schon so gut wie geschafft. Und eigentlich ist auch nichts anders als in den beiden Wochen davor, nur dass uns jetzt von freundlichen Menschen Essen vor die Tür gestellt wird, weil wir Haus und Garten nicht verlassen dürfen.

Richtig gut ist, dass ich in den 48 Stunden vor meinen ersten Symptomen niemanden getroffen habe (außer eben meine Familienmitglieder) und somit auch niemanden außerhalb meines Haushaltes anstecken konnte. Der Verlauf der Erkrankung selbst war für mich als Frau mit intaktem Immunsystem und ohne Vorerkrankungen glücklicherweise mild.