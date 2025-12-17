Feuerwehr in Oberösterreich rückte zur Papagei-Rettung aus
Passant entdeckte exotischen Vogel in einem Waldstück
Die Freiwillige Feuerwehr Pasching (Bezirk Linz-Land) musste Dienstagabend ausrücken, um einen Papagei einzufangen. Ein Passant hatte auf einem Baum in einem Waldstück den exotischen Vogel entdeckt und dies gemeldet.
Kälte als Gefahr
Wegen der winterlichen Temperaturen war "von einer Gefährdung für das Tier auszugehen", berichtete die Feuerwehr.
Der Papagei saß erschöpft in einer sehr hohen Baumkrone fest. Gemeinsam mit der ICARA-Tierrettung machten sich die Feuerwehrleute auf den Weg, den Papagei einzufangen.
Dies gelang nach mehreren Anläufen. Der Vogel blieb unverletzt und die Tierrettung übernahm ihn.
