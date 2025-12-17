Feuerwehr in Oberösterreich rückte zur Papagei-Rettung aus

Die Freiwillige Feuerwehr Pasching (Bezirk Linz-Land) musste Dienstagabend ausrücken, um einen Papagei einzufangen. Ein Passant hatte auf einem Baum in einem Waldstück den exotischen Vogel entdeckt und dies gemeldet.

Kälte als Gefahr

Wegen der winterlichen Temperaturen war "von einer Gefährdung für das Tier auszugehen", berichtete die Feuerwehr.