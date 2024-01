Festnahme: Alkoholisiertes Trio schlug in Braunau auf Polizei ein

Drei stark alkoholisierte Männer haben in der Nacht auf Samstag in Braunau mehrere Streifen und eine Schnelle Interventionsgruppe (SIG) beschäftigt, ehe sie festgenommen wurden. Eine Streife kam um 3.30 Uhr wegen Lärmbelästigung zu der Wohnung, in der das Trio zechte. Als die Beamten die Identität des 38-jährigen Wohnungsinhabers feststellen wollten, schlugen er und seine zwei Kumpanen offenbar auf die Polizisten ein, nicht einmal Pfefferspray konnte sie aufhalten.

Als weitere Streifen zur Unterstützung kamen, sollen die drei Betrunkenen erneut angegriffen haben, mithilfe der SIG konnten sie schließlich überwältigt und festgenommen werden, berichtete die oö. Polizei am Montag. In der Wohnung fanden die Beamten geringe Mengen an Marihuana. Ein 36-Jähriger wurde angezeigt, der 38-Jährige und ein 44-Jähriger wurden in die Justizanstalt eingeliefert.